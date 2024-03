Basilicata | centrosinistra si ricompatta | verso accordo su Marrese

(Adnkronos) – Si ricompatta il centrosinistra in Basilicata in vista delle elezioni regionali 2024 in programma il 21 e 22 aprile. A quanto si apprende da fonti dem lucane, sarebbe chiuso l’ accordo ... (periodicodaily)

Basilicata, la rinuncia di Lacerenza manda in tilt il centrosinistra - ROMA. Tutto da rifare, il centrosinistra in Basilicata deve ricominciare da capo la ricerca del candidato presidente, quando ormai mancano solo 5 giorni al termine per presentare le liste. La vicenda ...ilsecoloxix

Accordo nel centrosinistra lucano per la candidatura di Marrese - Le forze del centrosinistra in Basilicata avrebbero raggiunto un accordo per sostenere Piero Marrese, attuale presidente della provincia di Matera, come candidato unitario alle prossime elezioni ...trmtv

Elezioni Basilicata, tavolo Pd-M5s-Avs per il candidato | Calenda: "Da sabato Schlein non ci risponde al telefono" - "Al momento, non esiste nel centrosinistra un nome per la Regione a tre giorni dal deposito delle liste", dice il leader di Azione dopo il passo indietro di Domenico Lacerenza ...tgcom24.mediaset