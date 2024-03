Barzagli | «La Juve di oggi e quella di domani | ecco cosa penso…»

(Di domenica 17 marzo 2024) Andrea, ex difensore dellantus, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dellantus e delle prospettive del club Grande difensore dellantus nello scorso decennio,opinionista di DAZN, Andreaparla con La Gazzetta dello Sport della sua ex squadra: il presente e le prospettive. LA CRISI DELLA DIFESA – «Quando ha perso consapevolezza, è venuta meno anche la sua caratteristica principale: la solidità. É successo tra il pareggio con l’Empoli e la sconfitta nel derby d’Italia: lì è girata la stagione, è sfumato il sogno della rincorsa all’Inter e probabilmente è calata l’attenzione. Per le caratteristiche di questantus, è fondamentale tornare ad alzare il muro per mettersi alle spalle il periodo di appannamento e ritrovare vittorie e ...

Andrea Barzagli , ex difensore della Juve, ha parlato a Tuttosport in vista della gara contro l’Inter di domenica sera a San Siro Andrea Barzagli , ex difensore della Juve, ha parlato a Tuttosport in ... (calcionews24)

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Torino , Vagnati e il mercato per l’obiettivo ... (calcionews24)

Nel post partita Inter-Juventus in diretta TV su DAZN non è sfuggito un momento particolare con Andrea Barzagli in studio e Massimiliano Allegri in collegamento. L'ex difensore si è trovato in ... (fanpage)

Barzagli a Gazzetta: “La rosa andrà allargata, servono 3-4 colpi, con l’Empoli è girata la stagione” - Andrea Barzagli su Gazzetta: "La Juve nell’ultimo periodo ha incassato reti di diverso tipo e non tutte per merito o bravura degli avversari. Se sono un giocatore e subisco gol su schema, come contro ...tuttojuve

Barzagli: 'Juve con un punto in meno rispetto all'anno scorso Strano! Koopmeiners non basta a questa squadra' - "L’allarme ti scatta dopo due partite, non quattro, quando sei abituato a incassare poche reti come la Juventus" ...ilbianconero

Juve, Tacchinardi: 'Allegri merita tanti riconoscimenti ma il suo ciclo è finito' - Tacchinardi ha poi aggiunto: 'Thiago Motta mi piace molto: è uno da Juve, gioca un calcio bello, intenso e organizzato' ...it.blastingnews