Barone in condizioni critiche ma stabili | arriva l’aggiornamento della Fiorentina

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di domenica 17 marzo 2024)no nuove notizie in merito alledi Joe. Il dirigente viola è inma. Proprio in questi istanti èto un aggiornamento su Joe. Il direttore generale della Fiorentina aveva accusato problemi nel corso del pomeriggio mentre era in ritiro con la squadra ed è stato ricoverato in terapia intensiva a Milano. Le sue gravihanno spinto la Lega a rinviare a data da destinarsi il match tra Atalanta e Fiorentina, in programma alle ore 18:00 al Gewiss Stadium. Il comunicato della Fiorentina suIl dirigente del club viola è inmae a farlo sapere è proprio il club tramite un ...