Barone ha un malore | rinviata Atalanta-Fiorentina

(Di domenica 17 marzo 2024) La sfida tra Atalanta e Fiorentina verrà rinviata. La FIGC ha comunicato il rinvio della gara per il malore del dg della Fiorentina Joe Barone. RINVIO – Atalanta-Fiorentina, prevista per le 18 di oggi, non si disputerà. La FIGC ha disposto il rinvio della gara a data da destinarsi a causa del malore accusato da Joe Barone, dg della squadra viola. Il dirigente è stato trasportato quest'oggi in ospedale, si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni.

