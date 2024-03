Bardello | trova un portafogli pieno di soldi e lo porta dai carabinieri “Il mio papà sarebbe stato orgoglioso di me”

(Di domenica 17 marzo 2024)con Malgesso e Bregano (Varese) – Un gesto che è un esempio di onestà, a compierlo un giovane. Ieri sera uscendo da un bar dihato per terra uno, l’ha raccolto e ha guardato all’interno, c’erano i documenti ma soprattutto 1.165 euro in contanti. Il suo pensiero è andato subito alla persona che l’aveva perso, rimasta priva di quella somma, chissà in qualed’animo, così si è recato alla stazione deidi Gavirate dove ha consegnato il tutto e sottoscritto il verbale di rimento. Contento di aver fatto la cosa giusta con quel gesto di onestà. Il giovane ha voluto mantenere l’anonimato, ma ha voluto esprimere un pensiero speciale, dedicato al genitore. Ha detto: “Il mio caro, ...

