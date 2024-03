Barca di migranti si ribalta | tutti salvati dalla Geo Barents Ora l’approdo a Marina di Carrara

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 17 marzo 2024), 17 marzo 2024 – Momenti drammatici nella notte nel Mediterraneo centrale, in acque internazionali, quando la Geo, la nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere, ha soccorso circa 75 persone, tra cui donne e bambini. Viaggiavano su unain vetroresina sovraffollata che si è rovesciata e circa 45 persone sono cadute in acqua.sono stati soccorsi e portati a bordo, alcuni in forte stato di debolezza e sotto shock. Il porto di destinazione indicato alla nave di Msf èdi: l’arrivo è previsto per mercoledì mattina. C’è stata anche una lunga schermaglia con la guardia costiera libica: "Ieri – si legge in una nota – il nostro aereo da ricognizione Seabird è stato testimone di pericolosissime manovre della cosiddetta guardia costiera ...