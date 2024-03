Barbara Rossi | Case popolari vuote? Sono appena restaurate E 22 agli alluvionati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 17 marzo 2024), il candidato sindaco di centrosinistra Graziano Rinaldini ha detto che ci190 appartamenti di edilizia popolare attualmente vuoti perché mancano i soldi per sistemarli. Come risponde? "Che non corrisponde alla verità. Abbiamo molto accelerato sul ripristino degli alloggi e nel 2023stati stanziati un milione e 250mila euro che ci hanno consentito di ripristinare 112 appartamenti e altri 42 saranno disponibili entro fine marzo. Anche in questi giorni, con Acer, stiamo mettendo a punto un cronoprogramma di interventi che ci consente proprio di stabilire le giuste priorità per i pmi lavori". Quindi il numero di appartamenti attualmente inutilizzati è inferiore a 190? "Si tratta di un numero fortemente variabile che non è possibile fotografare. Non so da dove Rinaldini ...