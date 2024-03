Bambino muore dopo aver mangiato fragole | cosa è successo

(Di domenica 17 marzo 2024) Undi 8 anni è deceduto a Madisonville, nel Kentucky (Stati Uniti), in seguito a una reazione allergica presumibilmente scatenata dal consumo didurante una raccolta fondi a scuola. I dettagli dell’incidente, riferiti da Usa Today e Fox News, evidenziano come i genitori del piccolo lo abbiano trovato senza vita nel suo letto,partecipato all’evento scolastico organizzato dalla Madisonville North Hopkins High School e dalla Hopkins County Central High School. Il dipartimento di polizia di Madisonville ha immediatamente avviato le indagini, sulla base delle testimonianze dei genitori che hanno segnalato l’ingestione dida parte del figlio il giorno precedente. Le indagini hanno inoltre rivelato che altre persone hanno manifestato eruzioni cutanee e reazioni allergiche ...

