Baldanzi o Aouar? Il dubbio di De Rossi per sostituire Dybala in un Olimpico da record

(Di domenica 17 marzo 2024) Non è bastata la massima precauzione di giovedì per preservare Pauloper l’ultima partita prima della sosta nazionali. L’attaccante argentino – rimasto in panchina per 90 minuti contro il Brighton – nell’allenamento di venerdì ha rimediato una piccola lesione all’adduttore lungo della coscia destra che lo costringe a saltare l’impegno della Roma contro il Sassuolo (oggi, ore 18) e anche la pausa nazionali. Un’assenza pesante per Daniele De, che però ritrova Romelu Lukaku dopo il fastidio all’anca che ha spinto il tecnico a lasciare il belga a casa nel giorno dell’impegno in Inghilterra. Niente coppia gol, quindi, ma le soluzioni a Daniele Denon mancano contro la squadra neroverde ridisegnata da Davide Ballardini. Se Lukaku non avrà i novanta minuti nelle gambe, è pronto Sardar Azmoun, reduce da un eurogol cancellato ...