Avvertite Putin | Bompiani e Alberti hanno un piano | l' ultimo delirio da salotto tv

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Ciò che non si spiega è come mai non ci abbia pensato nessuno prima. Eppure l'idea sembra l'uovo di Colombo: uno sciopero contro la guerra. Una giornata mondiale di astensione dal lavoro con l'intero pianeta a braccia incrociate per piegare, sotto il peso di un «disastro economico pari a dieci guerre», la fame di morte dei guerrafondai. A colmare una simile lacuna che, solo a pensarci prima, avrebbe potuto risparmiarci quanto meno tutti i conflitti dalla Rivoluzione industriale in poi, cipensato le scrittrici Barbarae Ginevra. Il palcoscenico sul quale si è finalmente disvelata l'illuminante soluzione ai problemi dell'umanità è stata la puntata di giovedì sera di Piazzapulita in onda su La7. Qui le due autriciinforcato gli occhiali e, davanti a un leggio, con voce impostata come si ...