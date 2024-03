Avellino | 23enne ferito da esplosione bombola gas in casa

(Di domenica 17 marzo 2024) E' accaduto a Sturno. Elitrasportato in ospedale a causa delle ustioni A Sturno, in provincia di, undel posto è statoda un'all'interno della propria abitazione, probabilmente causata unadi gas. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. Il

Sturno, fuga di gas, esplosione travolge 23enne - Fuga di gas, deflagrazione in una casa del centro di Sturno. Gravi le condizioni di un ragazzo. È accaduto intorno alle 13. Un 23enne del posto è stato colpito ...ilmattino

Tragedia sfiorata a Sturno, bombola del gas esplode in casa: 23enne rimane ustionato - Esplode una bombola di gas in casa: tragedia sfiorata nel primo pomeriggio odierno a Sturno dove un 23enne è rimasto ustionato.avellino.occhionotizie

Avellino, esplode una bombola di gas in una casa: 23enne in fin di vita - A Sturno, in provincia di Avellino, un'esplosione ha ustionato un ragazzo di 23 anni. La deflagrazione è avvenuta nella sua abitazione: ad esplodere forse una bombola di gas. Vigili del Fuoco sul post ...tag24