Avanti Poggibonsi! Spareggio con l’Orvietana Calderini avverte | Sfidiamo un rivale ostico

(Di domenica 17 marzo 2024) Ilha completato ieri mattina allo stadio Lotti la preparazione in vista del match odierno (ore 14,30) in trasferta con. Una partita dal sapore di unonella corsa alla salvezza, per i giallorossi che sono reduci da due sconfitte di fila - diverse in verità nella dinamica e nel tipo di impatto sulla gara, tra i match con San Donato Tavarnelle e Grosseto - e che devono pertanto provare a risalire per non rimanere invischiati nel lotto delle compagini chiamate a evitare i trabocchetti della zona playout. I Leoni posseggono le potenzialità all’interno del collettivo per conquistare, da oggi in, i punti utili per la conferma del posto nei dilettanti nazionali. Sono però vietate disattenzioni e distrazioni, in un team che ha saputo esprimersi alla pari con il Grosseto nel turno 25 ...