Automobilismo | il Rally del Ciocco Domina Crugnola | Andreucci chiude sesto

(Di domenica 17 marzo 2024) Un implacabile Andrea, con Pietro Ometto alle note, a bordo della Citroen C32 by FPF gommata Pirelli si è aggiudicato il 47°Ile Valle del Serchio, gara di apertura del campionato italiano assoluto, mettendo il suo sigillo sul quarto "" degli ultimi cinque anni e iniziando la scalata al quarto titolo tricolore. Secondo Giandomenico Basso, con Granai alle note che, tra una regolazione e l’altra, è riuscito staccando con costanza tempi interessanti, fino a conquistare un secondo posto assoluto finale su cui pochi avrebbero scommesso, con un distacco di poco meno di 26 secondi. A meno di tre secondi Simone Campedelli, con Tania Canton, hanno ritrovato subito grinta e passo veloce con la Skoda Fabia Rs2 Step Five. Un terzo posto di valore. ...

Cairoli in gara a Sebring. Re nel Tricolore - «Non vedo l’ora di salire in macchina – assicura Matteo– e dimostrare di meritare la fiducia concessami da Lamborghini».laprovinciadicomo

Arriva nelle sale italiane “Race for Glory – Audi vs Lancia”, il racconto dell’impresa dell’iconica Lancia Rally 037 - Dopo l’uscita in Stati Uniti, Canada e Francia, dal 14 marzo il film “Race for Glory – Audi vs Lancia” è nelle sale italiane.automobili10

Rally Storico Città di Foligno, splendido podio per il duo Andrea Succi-Fabio Graffieti - Succi e Graffieti hanno preso parte alla competizione con la Bmw M3 E30 preparata e assistita in gara dalla Step21 di Daniel Rocchi, dimostrando competitività sin dalle prime prove speciali ...forlitoday