Auto sfreccia sulla Casilina | si ribalta e prende fuoco | 2 morti

(Di domenica 17 marzo 2024) Roma, 17 marzo 2024 – A folle velocitàvia, hanno perso il controllo dell’quale viaggiavano,ndosi più volte. La Bmw nera, risultata rubata, ha preso. Due uomini sonomentre un terzo, sbalzato fuori dall’abitacolo, è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. E’ successo intorno alle 22,30 di ieri, sabato 16 marzo. Sul posto, intervenuti su segnalazione di alcuni passanti, i Carabinieri della Stazione di Segni, Gavignano e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Colleferro. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’è arrivata all’altezza del comune di Segni al km.52.500 in direzione Anagni-Colleferro, dove la macchina si ètando ...

