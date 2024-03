AUTO Fiorillo | il docente-costruttore cerca un pilota

(Di domenica 17 marzo 2024) Da anni Paolodi Faenza,giàpresso l’Istituto Tecnico Bucci, ha dato vita al marchio Maky,un progetto che si è sempre proposto comedi piccole formule junior. L’ultima nata, appena presentata al pubblico, è una Maky Flr 221, propulsore motociclistico Honda Cbr 600, che sviluppa 115 cavalli, per un peso di 370 kg;ha progettato e costruito in proprio il mezzo, che ha richiesto due anni di lavoro, rallentati dall’alluvione dell’anno passato, il tutto grazie alla collaborazione di Bruno Liverani,Tiziano Frattini,Onorio Gori e Franco Pini. L’agile vettura,oltre che ad affrontare gare in pista, potrebbe essere impiegata nelle prove della Coppa Romagna Slalom. A questo proposito siundeciso a supportare un programma agonistico. Fabio ...

Ilaria Fiorillo, la sindaca delle biciclette: “Vi racconto come scoprire Milano in sella” - La cicloattivista pugliese, in città dal 2018, sul suo profilo Instagram racconta percorsi urbani e scorci insoliti. E adesso arriva anche un libro ...msn

NEWS - Mercato AUTO: positivo il primo bimestre a Napoli e in Campania - Nel primo bimestre dell’anno, il segno “più“ ha contrassegnato il mercato dell’AUTO in Campania. La crescita ha interessato sia i comparti del nuovo e dell’usato, che le radiazioni. Nel dettaglio, sec ...napolimagazine

Roma: di notte spostano le campane del vetro per parcheggiare le AUTO - DVI. Un nostro telespettatore, Livio Fiorillo, ci segnala che sulla Via Laurentina nottetempo vengono spostate le campane del vetro e i cassonetti in modo da liberare spazio per parcheggiare le AUTO.rainews