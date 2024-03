Auto finisce contro idrante | rubinetti a secco a San Donnino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 17 marzo 2024) Campi Bisenzio (Firenze), 17 marzo 2024 – Mancanze d'acqua dalla rete dell'acquedotto ci sono state stamani a San, a causa di un incidente stradale in cui un veicolo è andato a sbattere su un, danneggiando sia questo impianto sia le tubature idriche vicine. Lo rende noto Publiacqua ai cittadini del comune di Campi Bisenzio, in particolare a quelli di via Trento, via Pistoiese e strade limitrofe. Publiacqua riferisce la mancanza d'acqua alle conseguenze dell'incidente stradale e ha attivato una squadra di tecnici per la riparazione.