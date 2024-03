Auto esce di strada e cappotta Ricoverata la conducente

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 17 marzo 2024) Ha perso il controllo del suo Suv Jeep Compass ed è uscita di, ribaltandosi in un campo adiacente la carreggiata. È accaduto l’altra sera alla periferia della città. La vittima dell’incidente, una donna di 51 anni, è rimasta ferita in modo serio ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Sulla dinamica del sinistro, avvenuto lungo il tratto della Provinciale 192 che collega la frazione Piccolini all’abitato di Vigevano, sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Vigevano, intervenuti per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione, l’ha dapprima sfondato il guard-rail e ha concluso la corsa ribaltandosi in un campo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale medico del 118 che ha prestato alla ferita i primi soccorsi. Proprio in considerazione ...