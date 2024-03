Auto con due ventenni a bordo si schianta contro un albero | feriti | uno grave

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 17 marzo 2024) Modena, 17 marzo 2024 – Incidente nella notte a Vesale, località di Sestola. Un'mobile dopo le 3 in via per Vesole con adue ragazzi, per motivi in corso di accertamento, è uscita di strada e si ètauni due giovani di 17 e 22, quest'ultimo è. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dalle lamiere tra le quali era rimasto incastrato. Sul posto sono giunte due ambulanze del 118, un'medica e l'elisoccorso di Bologna. I due ragazzi sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale Maggiore di Bologna. Sono intervenuti per i rilievi i carabinieri di Pavullo.