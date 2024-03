Auto cinesi con il cuore e la testa italiani

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Villois Il tema dell’inquinamento, di cui si ritiene massimo responsabile l’motive per trasporto persone e merci, ci fa fare l’occhiolino alla Cina perché venga a produrreelettriche da noi. Purtroppo la nostra storica produzione dell’è in grave crisi di identità, essendo ormai basata sulla componentistica, di medio-basso valore aggiunto. Sono comunque ancora oltre mezzo milione gli occupati del comparto e l’incidenza sul Pil supera il 9%. Oggi c’è bisogno di una forte dose di ricostituenti, visto che l’ex Fiat, oggi assorbita in Stellantis, producee utilizza la filiera della componentistica in Italia con il contagocce, pagando i fornitori non certo a livello stellare. Trovare il ricostituente negli insediamenti di produzioni diè però un azzardo per ...