Auto a zigzag sulla Togliatti provoca un incidente | una donna incinta all’ottavo mese in ospedale

(Di domenica 17 marzo 2024) Paura su via Palmiroa Roma, dove stanotte unaall'ottavodi gravidanza è rimasta coinvolta in unstradale tra due

Prima le “scaramucce” alla guida, poi l’aggressione e l’Auto rubata. Denunciati due fratelli - Ad un mese e mezzo circa da un episodio di violenza, avvenuto in luogo pubblico a San Giuseppe di Cassola, i Carabinieri della compagnia di Bassano hanno ...ecovicentino

IL VIDEO. L'orso avvistato ai confini con il Trentino, le immagini di un Automobilista: è la prima segnalazione del 2024 nel bresciano - BRESCIA. Un orso è stato avvistato nella tarda serata di mercoledì lungo la provinciale 345 delle Tre Valli dopo la Santella, sul territorio del comune di Collio. L'avvistamento, secondo le informazio ...ildolomiti

Ubriaco alla guida procede a zig zag in piena notte: aveva un tasso di 4 volte superiore al limite. Denunciato un uomo - BOLZANO. Procedeva a zig zag in piena notte, allertando i carabinieri che hanno deciso di farlo accostare: denunciato un uomo a Laives per guida in stato di ebbrezza alcolica. La scorsa notte i milita ...ildolomiti