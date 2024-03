Auto a velocità folle si ribalta e va a fuoco | due morti Trovati arnesi da scasso nella macchina

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 17 marzo 2024) Due uomini sonoe un terzo è rimasto gravemente ferito dopo un pauroso incidente stradale. La Bmw nera sulla quale viaggiavano ad un certo punto ha perso il controllo e si èta più volte prendendo, forse a causa dellaa cui procedeva. È successo intorno alle 22.30 di sabato 16 marzo su via Casilina all’altezza del Comune di Segni al km.52.500 in direzione Anagni-Colleferro. Chi erano gli occupanti della Bmw Sul luogo dell’incidente sono accorsi i carabinieri della Stazione di Segni-Gavignano e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Colleferro. La Bmw è risultata rubata. I vigili deldi Colleferro e Palestrina sono riusciti a spegnere le fiamme, ma per due uomini rimasti incastrati tra le lamiere non c’è stato nulla da fare. Il terzo, ...