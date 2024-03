Attenzione | riescono a taroccare i numeri delle forze dell’ordine

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 17 marzo 2024) Le truffe sono in aumento in tutto il territorio della provincia di Milano e ai grandi "classici" si sono aggiunti nuovi sistemi per raggirare anche chi, nel dubbio, si mette alla ricerca di una prima conferma: a segnalare il fenomeno sono i Carabinieri del comando provinciale di Milano dopo che, nelle ultime settimane, numerosi casi sono stati segnalati anche nel Legnanese e nel Castanese. "Si è registrato un aumento soprattutto ai danni di anziani – è l’allarme lanciato questa settimana –. I truffatori, approfittando di persone spesso sole, presentandosi come carabinieri (o come tecnici di acqua o gas), spesso riferendo di falsi gravi incidenti accaduti ai familiari, inducono le vittime a consegnare loro denaro o monili in oro per poi far perdere le proprie tracce. Le anziane vittime restano frastornate e spesso, resesi conto di essere state truffate e vergognandosi, non ...