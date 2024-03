ATP Miami | quando il sorteggio? Data | orari | italiani in tabellone | possibili avversari di Sinner

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 17 marzo 2024) Ildel Masters 1000 diandrà in scena lunedì 18 marzo (ore 18.00 italiane). Si definirà così ildel prestigioso torneo sul cemento statunitense, pronto a ospitare il secondo atto del Sunshine Double dopo la conclusione del Masters 1000 di Indian Wells (stasera l’atto conclusivo tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il russo Daniil Medvedev). Janniksi presenterà con grandi ambizioni all’appuntamento, dove l’anno scorso perse l’atto conclusivo contro Medvedev. Il fuoriclasse altoatesino, sconfitto da Alcaraz nella semifinale di Indian Wells, inseguirà il risultato di lusso. L’azzurro sarà testa di serie numero 2 del, visto che Novak Djokovic non prenderà parte all’evento. Questo significa che incrocerà Alcaraz soltanto in un’eventuale finale, mentre potrebbe ...