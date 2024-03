ATP Miami 2024 | gli italiani nel tabellone principale Da Sinner a Berrettini | la carica azzurra in Florida

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 17 marzo 2024) Il dato è presto accertato: al Masters 1000 dil’Italia avrà un suo giocatore ancora in altissimo nel. Il nome, chiaramente, è quello di Jannik, che viene dalle splendide performance di tutto l’inizio dell’anno e, naturalmente, dal percorso di Indian Wells. Inutile rimarcare come l’altoatesino resti ancora uno dei favoriti alla vittoria. Non di solo, però, vive il tennis italiano. Andrà in scena anche Lorenzo Musetti, o almeno il suo nome resta confermato nell’entry list anche dopo la nascita del figlio Ludovico, evento cui ha dato in questi giorni la massima priorità. Resta da capire, eventualmente, quale versione del toscano scenderà in campo. Certo è che il luogo gli evoca buoni ricordi (terzo turno nel 2021). Al via anche Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego, con l’uno che si è trovato ...