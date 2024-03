ATP Indian Wells | Carlos Alcaraz | “Non sapevo cosa fare dopo il primo set Con Sinner in questo momento siamo alla pari”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 17 marzo 2024)torna a giocare una grande partita: probabilmente la miglior versione dello spagnolo da Wimbledon 2023 a questa parte per continuità e qualità. Questa versione è servita per interrompere la striscia di 19 vittorie consecutive di Jannike qualificarsi per la finale del Masters 1000 di: bella rimonta del numero 2 del mondo che ha difeso la sua posizione in classifica consuccesso. Queste le sue parole a caldo nell’intervista in campo: “Nonbene cheche ho preso ilset. Ho cambiato la mia posizione in risposta, stando più lontano e provando a entrare nello scambio. Abbiamo giocato tanti scambi lunghi, all’inizio sbagliavo tanto. Contro ...