ATP Indian Wells | Alcaraz spezza la striscia di un Sinner insolitamente falloso e resta n 2 del mondo

(Di domenica 17 marzo 2024) Si ferma in semifinale la corsa di Janniknel torneo BNP Paribas Open 2024 di tennis: l’ultimo atto dell’ATP Masters 1000 di, in California, vedrà protagonista lo spagnolo Carlos, che vince in rimonta l’atteso confronto per 1-6 6-3 6-2 dopo due ore e tre minuti complessivi di gioco, inframmezzati da una lunga sospensione per pioggia. L’iberico, che lunedì si confermerà numero 2 del ranking mondiale, ora attende in finale uno tra il russo Daniil Medvedev e lo statunitense Tommy Paul. Nel primo set dopo 12?, conavanti 2-1 nel punteggio, senza break, arriva la pioggia, che costringe gli organizzatori ad uno stop di oltre tre ore. Al rientro in campo l’azzurro appare subito in palla e lo strappo arriva a quindici nel quarto gioco.annulla una ...