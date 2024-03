Atp di Indian Wells | Sinner | “La semifinale è un grande risultato Alcaraz ha meritato di vincere”

(Di domenica 17 marzo 2024) Los Angeles, 17 marzo 2024 – Si è interrotta la striscia positiva di 19 gare a favore per Jannik, non perdeva dal novembre del 2023. L’Azzurro si è arreso, nella notte italiana, a Carlosnelladell’Atp di(leggi qui). Lo spagnolo affronterà il russo Daniil Medvedev che ritrova in finale del torneo californiano. Le parole di Jannik– supertennistv.it “Non è andata come avrei voluto, ma sono arrivato comunque ined è comunque un ottimo. Carlos ha giocato un gran match, ma sono io che ho sbagliato”. Questo in sintesi il pensiero di Jannikin conferenza stampa. Con questa sconfitta, si è fermata a 19 la sua serie di ...

