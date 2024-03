Atletico Madrid | che caduta dopo l’Inter! Umiliato dal Barcellona

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 17 marzo 2024) L’perde in casa 3-0 contro il. La squadra di Simeone,aver eliminato, si fa umiliare dai catalani. CAPITOMBOLO ? L’cade clamorosamente in casaaver eliminatodalla Champions League. I Colchoneros, davanti, ai propri tifosi prendono ben tre gol dal. Il match del Metropolitano si sblocca al 38? con la rete di Joao Felix su assist di Lewandowski. Primo tempo che si chiude con l’espulsione per il tecnico blaugrana, Xavi, che si fa ammonire sempre per proteste nel giro di pochissimi secondi. Nella ripresa, Lewandowski e Fermin Lopez poi chiudono i giochi. Nel finale, espulso Molina. Clamoroso capitombolo per Simeone nella stessa sera in cui ...