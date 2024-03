Atletica | Pietro Riva apre la stagione sui 10 000 e scende sotto il muro dei 28?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 17 marzo 2024)ha aperto la propriaa San Juan Capistrano (California, USA), dove ha corso i 10.000 metri. L’azzurro si è espresso in 27:55.19, chiudendo al settimo posto nella gara vinta dallo statunitense Drew Hunter (27:38.87). Il 26enne piemontese è così tornatoai 28 minuti, anche se non ha ritoccato il proprio personale di 27:50.51, ottenuto agli Europei 2022 (a Monaco fu quinto). La gara del nostro portacolori è stata condizionata dai troppi sorpassi in curva, che gli sono costati secondi preziosi e gli hanno impedito di raggiungere un riscontro cronometrico migliore. La serie principale è stata vinta dal padrone di casa Grant Fischer con il rimarchevole tempo di 26:52.04 davanti al connazionale Nico Young (26:52.04) e allo svedese Andreas Almgren (26:52.87). Ben otto atleti sono riusciti a correre ...