Atletica | Eyob Faniel si impegna nella mezza maratona di Lisbona Segnale per la convocazione alle Olimpiadi?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 17 marzo 2024)si è cimentatodi, chiudendo al decimo posto con il tempo di 1h02:26. L’azzurro, già primatista nazionale su questa distanza, ha viaggiato nel gruppo di testa per una dozzina di chilometri, perdendo poi progressivamente contatto e accumulando quasi due minuti di ritardo dall’etiope Dinkalem Ayele, impostosi in 1h00:36 davanti al keniano Dominic Chemut Kiptarus (1h00:40) e al tedesco Amanal Petros (1h00:56).tornava in gara a un mese di distanza dal personale siglato in(2h07:09 a Siviglia) ed è stato il secondo degli europei al traguardo (Petros il migliore, undicesimo il norvegese Sondre Nordstad Moen). Il poliziotto veneto voleva dare un chiaro...