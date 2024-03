Atalanta-Fiorentina rinviata per malore a Joe Barone | ecco cosa succede al Fantacalcio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 17 marzo 2024)è stataa data da destinarsi a causa del graveoccorso al dg viola Joe, ricoverato dopo essersi sentito male in albergo:al. La speranza è che le condizioni del dirigente dei toscani possano migliorare e in fretta, ma per i tantissimi giocatori della domanda è chiara, vale a direaccade col rinvio di questa partita, che non sarà recuperata nei prossimi giorni, essendoci la pausa per le Nazionali, ma èa data da destinarsi. Peraltro, al momento una data non c’è: le due squadre, infatti, sono ancora in corsa sia in Europa (Europa League per la Dea, Conference League per i viola) e in Coppa ...