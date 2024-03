Atalanta-Fiorentina rinviata | Bonaventura salta il Milan | ecco perché

(Di domenica 17 marzo 2024) La partita tra, match valido per la 29esima giornata di Serie A, non verrà disputata ed è stata...

Pubblicato il 17 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Atalanta-Fiorentina , in programma oggi alle 18 per la 29esima giornata della Serie A, è stata rinviata dopo il malore che ha colpito Joe Barone , ... (dayitalianews)

Malore per Joe Barone , ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Raffaele di Milano .La gara tra Atalanta e Fiorentina in programma oggi alle 18, è stata rinviata a data da destinarsi, a causa ... (firenzepost)

La partita Atalanta- Fiorentina in programma alle 18, apprende l'ANSA, è stata Rinviata a causa di un grave malore del dg del club viola, Joe Barone , avvenuto nel ritiro della squadra... (leggo)

Joe Barone (ad Fiorentina) gravissimo: portato al San Raffaele - Atalanta-Fiorentina è stata rinviata ufficialmente a data da destinarsi dopo che il dg viola Joe Barone ha accusato un malore nel ritiro della squadra prima dell'inizio della gara di… Leggi ...informazione

Atalanta-Fiorentina, Non si giocherà: è ufficiale - Atalanta-Fiorentina non si giocherà. Come comunicato dalla Lega Serie A, è stata accolta la richiesta da parte del club viola di rinviare la sfida delle 18 al Gewiss Stadium a ...firenzeviola

Malore grave per Barone, rinviata Atalanta-Fiorentina - La partita Atalanta-Fiorentina in programma alle 18, apprende l'ANSA, sarà rinviata a causa di un grave malore del dg del club viola, Joe Barone, avvenuto nel ritiro della squadra in prossimita' ...ansa