Atalanta-Fiorentina posticipata | Joe Barone colpito da malore

(Di domenica 17 marzo 2024) Momenti di grande paura in casae la partita contro l’è stata. E’ in corso la 29ª giornata del campionato di Serie A e il pomeriggio è stato sconvolto. Secondo le ultime notizie il direttore generale Joeè statoda, forse un infarto. Il dirigente è stato trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale San Raffaele di Milano. La partita contro l’è stata rinviata. L'articolo CalcioWeb.

