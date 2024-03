Atalanta-Fiorentina | la possibile data del recupero

(Di domenica 17 marzo 2024) Lae tutto il calcio italiano tengono il fiato sospeso, sono ore d'ansia per le condizioni di Joe Barone, direttore generale viola, che è ricoverato in terapia intensiva a Milano a causa di un grave malore che lo ha colpito questo pomeriggio a poche ore dall'inizio del match tra i...

Vittoria con il minino sforzo della Roma nella sfida delle 18:00 valevole per la 29ª giornata del campionato di Serie A. All’Olimpico è andata in scena la partita contro il Sassuolo e la prestazione ... (calcioweb.eu)

Nel clamore generale unito allo spavento per quanto successo al direttore generale viola, Joe Barone, c’è da registrare un brutto gesto Il match fra Atalanta e Fiorentina in programma nella giornata ... (rompipallone)

Milano, 17 marzo 2024 – E’ ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano in gravi ssime condizioni il dg della Fiorentina, Joe Barone , dopo aver accusato un Malore intorno alle 15 mentre era in ... (ilfaroonline)

Malore per Joe Barone, ricoverato in gravi condizioni: rinviata Atalanta-Fiorentina - Milano, 17 marzo 2024 – E’ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano in gravissime condizioni il dg della Fiorentina, Joe Barone, dopo aver accusato un malore intorno alle 15 mentre era in albergo ...ilfaroonline

Il rinvio di Atalanta-Fiorentina non cancella il ricordo di Emiliano Mondonico - ALLO STADIO . La partita tra Atalanta e Fiorentina, rinviata per un grave malore che ha colpito il dirigente viola Joe Barone, doveva essere l’occasione per ricordare Emiliano Mondonico. Lo striscione ...ecodibergamo

I giocatori di Rocket hanno un malore, rinviata Atalanta-Fiorentina – Corriere della Sera - Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, è stato colpito da un grave malore durante il ritiro della squadra prima della partita contro l’Atalanta a Bergamo. Soccorso immediatamente dal medi ...rocketgamers