Atalanta-Fiorentina | grave malore per il dg viola Joe Barone | si valuta il rinvio

Joe Barone , direttore generale della Fiorentina , ha accusato un malore prima dell’inizio di Fiorentina –Atalanta, match valido per la 29esima giornata di Serie A in programma alle ore 18. Il dg è ... (ilfattoquotidiano)

Calcio d’inizio alle ore 18:00 per Atalanta-Fiorentina, match valido per la ventinovesima giornata della Serie A 2023/2024. Al Gewiss Stadium va in scena un vero e proprio scontro diretto per ... (sportface)