Atalanta-Fiorentina | duello chiave | crocevia per le coppe Cuore e grinta per rialzarsi di nuovo

(Di domenica 17 marzo 2024) Firenze, 17 marzo 2024 – Non è una rivalità storica, ma le sfide contro l’nel corso degli anni hanno iniziato a pesare qualcosa. Il club di Bergamo, infatti, è stato preso da molti come un possibile esempio virtuoso, visto che stabilmente è nelle zone europee della graduatoria e per lainizia a essere – non da quest’anno – una sorta di spareggio-esame di maturità. Questa stagione, poi, oltre al campionato, dove viola e bergamaschi stanno lottando, appunto, per una posizione valida per le prossime competizioni europee, c’è di mezzo anche la Coppa Italia. Ad aprile (3 e 24), infatti, ci sarà il doppio confronto che varrà un posto nella finale di Roma. C’è tempo. Ora si lotta in campionato e laha la necessità di fare risultato, magari pieno, per riguadagnare terreno proprio nei confronti ...