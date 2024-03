ASviS | i bambini nell’Ue | tra rischio povertà | salute mentale ed esclusione sociale

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 17 marzo 2024) Di seguito il testo integrale di Monica Sozzi dal sito webdel 6/3/24. 1 bambino su 4 è a, 1 su 8 riceve regolarmente molestie online e un quinto dei 15-19enni soffre di problemi legati alla. Le raccomandazioni dell’Unicef per il prossimo ciclo Ue. Negli ultimi cinque anni, le bambine e inell’Unione europea hanno affrontato sfide significative, aggravate da eventi come la pandemia, che ha impattato la loroe l’istruzione, e dai crescenti effetti del cambiamento climatico sulla loroe sullo stile di vita. La trasformazione digitale ha introdotto sia vantaggi sia rischi per lo sviluppo e l’apprendimento dei ...