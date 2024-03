Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 17 marzo 2024) Sapete che l’ha disposto unadi 598al mese adai 57? Non è però per, andiamo a leggere inecessari. Solo alcune persone hanno diritto a questo aiuto che permette di arrivaredi vecchiaia con una marcia in più.a 57(CityRumors.it)A oggi il trattamento di vecchiaia si consegue al compimento dei 67d’età, ma dietro 20 di contribuzione. Il tutto è stabilito però a condizione che il rateo non sia inferiore al valore dell’sociale. In quest’ultimo caso lasarà sostituita ...