Ascolti tv sabato 16 marzo | chi ha vinto tra L’eredità Serata Sanremo e C’è Posta Per Te

Maria De Filippi - C'è Posta per Te (US Fascino) Nella sera ta di ieri, Sabato 16 marzo 2024, su Rai1 L’Eredità – sera ta Sanremo ha conquistato 2.472.000 spettatori pari al 16.2% di share. Su ... (davidemaggio)

Niente boom per l’ultima puntata di C’è posta per te, male Rai 1: gli Ascolti - Vince ancora al sabato sera C'è posta per te ma i numeri non sono altissimi per il programma di Canale 5 che ci ha abituati a ben altri record di Ascolti ...ultimenotizieflash

Ascolti TV 16 marzo, C’è posta per te contro L’Eredità – Sanremo: ecco i dati auditel, chi ha vinto - Ascolti TV 16 marzo, C'è posta per te contro L’Eredità – Sanremo: ecco i dati auditel di Maria De Filippi e le retei ammiraglie.blogtivvu

Ascolti tv sabato 16 marzo: L’Eredità – Serata Sanremo, C’è posta per te, Il provinciale - Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 16 marzo 2024 Su Rai 1 è andato in onda L’Eredità – Serata Sanremo. Su Rai 2 Le indagini di Sister Boniface. Su Rai 3 Il ...tpi