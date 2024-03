(Di domenica 17 marzo 2024) Maria De Filippi - C'è Posta per Te (US Fascino) Nella serata di ieri,16, su Rai1 L’Eredità – Serata Sanremo ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 l’ultimo appuntamento con C’è Posta per Te ha raccolto davanti al video .000 spettatori con uno share del % (Buonanotte a .000 e il %). Su Rai2 Le Indagini di Sister Boniface è la scelta di .000 spettatori (%). Su Italia1 la prima visione di Clifford – Il grande cane rosso ha radunato .000 spettatori pari al %. Su Rai3 Il Provinciale – Il Racconto dei Racconti coinvolge .000 spettatori e il %. Su Rete4 Banana Joe totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 In Altre Parole ha registrato .000 spettatori con il %. Su Tv8 4 Ristoranti sigla .000 spettatori (%) e 4 Hotel .000 spettatori (%). Sul Nove Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione ...

Gli Ascolti tv di sabato 9 marzo 2024: chi ha vinto la sfida tra Rai 1 con Rischiatutto 70 e Canale 5 con l'ultima puntata di C’è Posta Per Te. Tutti i dati Auditel della serata.Continua a leggere (fanpage)

Come sono andati gli ascolti tv di ieri, Sabato 9 Marzo 2024 ? Ecco di seguito i dati Auditel e l’ analisi degli ascolti tv in merito ai programmi televisivi andati in onda sui canali Rai e Mediaset ... (superguidatv)

Ascolti tv sabato 16 marzo 2024: auditel e share dei programmi di ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 16 marzo 2024? Su Rai 1 è andato in onda L’Eredità ... (tpi)

Ascolti tv Sabato 16 marzo: L’Eredità – Serata Sanremo, C’è posta per te, Il provinciale - Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, Sabato 16 marzo 2024 Su Rai 1 è andato in onda L’Eredità – Serata Sanremo. Su Rai 2 Le indagini di Sister Boniface. Su Rai 3 Il ...tpi

Ascolti tv 16 marzo: l’ultima puntata di C’è posta per te contro L’Eredità - Nel fine settimana di metà marzo, C’è posta per te, giunto ormai all’ultima puntata del 2024, sfida L’Eredità. Maria De Filippi, Sabato 16 porta sul piccolo schermo le emozioni e le difficoltà di fami ...dilei

Endless Love anticipazioni domani 18 marzo: Nihan svela un segreto a Leyla - Partenza in linea con le aspettative, in termini di Ascolti, per la nuova soap turca del pomeriggio di Canale5 che dal lunedì al Sabato ha preso e continuerà a prendere il posto di Terra amara. Quasi ...televisionando