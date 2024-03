Ascolti TV | Sabato 16 marzo 2024 C’è Posta per Te chiude al 28 7% 4 | 17 mln | L’Eredità di sera 16 2% 2 | 47 mln Affari Tuoi vola al 31%

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di domenica 17 marzo 2024) Maria De Filippi - C'èper Te (US Fascino) Nellata di ieri,16, su Rai1ta Sanremo ha conquistato 2.472.000 spettatori pari al 16.2% di share. Su Canale5 l’ultimo appuntamento con C’èper Te ha raccolto davanti al video 4.170.000 spettatori con uno share del 28.7% (Buonanotte a .000 e il %). Su Rai2 Le Indagini di Sister Boniface è la scelta di 448.000 spettatori (2.5%). Su Italia1 la prima visione di Clifford – Il grande cane rosso ha radunato 808.000 spettatori pari al 4.6%. Su Rai3 Il Provinciale – Il Racconto dei Racconti coinvolge 391.000 spettatori e il 2.3%. Su Rete4 Banana Joe totalizza un a.m. di 877.000 spettatori (5.1%). Su La7 In Altre Parole ha registrato 976.000 spettatori con il 5.4%. ...