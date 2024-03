Asbel Rutto ha vinto la maratona di Roma

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 17 marzo 2024) AGI - Il kenianohala 29ma edizione delladiarrivando sul traguardo da solo e con il tempo record per la gara della Città Eterna di due ore, 6 minuti e 24 secondi, migliorando anche il suo primato personale di tre minuti. Podio tutto keniano con il secondo posto di Brian Kipsang (2h07'56") e il terzo di Sila Kiptoo (2h08'09"). Tra le donne si è imposta un'altra keniana, Ivyne Lagat, in 2h 24'35" davanti alla connazionale Lydia Simiyu e all'etiope Emebet Niguse. Con 40mila partecipanti, la Acea Run Rome The Marathon ha registrato un numero record di pettorali. Il via sui Fori Imperiali è stato dato dall'Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda diCapitale, Alessandro Onorato.