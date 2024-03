Arthur si rimette la maglia E Quarta torna in difesa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) A 79 giorni di distanza dall’ultima volta, è ricomparso finalmente anche il nome di Christian Kouame nell’elenco dei convocati diramato da Italiano per la sfida di oggi contro l’Atalanta. L’ivoriano, dopo aver vinto la Coppa d’Africa con la sua Nazionale a metà febbraio e aver fatto soprattutto i conti con la malaria (che gli ha causato un mese di stop con conseguente lunga trafila per ottenere una nuova idoneità sportiva), si allena con il resto dei compagni da ormai una settimana ed anche per questo motivo il tecnico ha deciso di aggregarlo al gruppo che oggi al Gewiss Stadium si giocherà tre punti vitali per rientrare in zona-Europa (all’andata, peraltro, fu proprio l’ex Genoa a decidere la sfida con una rete nel finale). Le tossine accumulate in Conference contro il Maccabi Haifa sono solo un lontano ricordo eppure l’allenatore pare ugualmente orientato a variare alcuni elementi ...