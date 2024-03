Arriva lo stop per la variante Aurelia | Anas ‘costretta’ a prendere tempo

(Di domenica 17 marzo 2024) Massa, 17 marzo 2024 – Dopo quasi tre anni dall’avvio della procedura di Valutazione di impatto ambientale, il progetto del primo lotto dia Massa si ferma in maniera ufficiale. Il 20 febbraio, infatti, il Ministero dell’ambiente ha inviato una richiesta di integrazioni da presentare entro 20 giorni e, il soggetto proponente, ha chiesto una sospensione del procedimento per poter preparare tutti i documenti. E’ la prima vera ‘pausa’ ufficiale per lada quando il progetto è tornato all’attenzione del Ministero dell’Ambiente perché fino a ora era rimasto tutto in una fase di valutazione, nonostante la stessaavesse messo l’opera, ora dal costo di oltre 43 milioni di euro, nel piano triennale delle opere e che ci fossero state garanzie dal Governo ...

Si parte dall'8 marzo , in corrispondenza con la Giornata internazionale dei diritti delle donne. Il Garante degli scioperi ha imposto dei limiti per delle irregolarità (ilgiornale)

Joshua Zirkzee , obiettivo di calciomercato del Milan , ha raggiunto la doppia cifra in Serie A, prima di lasciare il campo per infortunio (pianetamilan)

Il Fisco cambia. Dichiarazione dei redditi sempre più facile : per il 2024 infatti - anno di imposta 2023 - è in arrivo una nuova modalità sperimentale del 730 per dipendenti e pensionati che sarà ... (firenzepost)

Conte, stop a De Luca: «No al terzo mandato» E flirta con Manfredi - Nella sua prima uscita pubblica dopo la disfatta in Abruzzo, Giuseppe Conte Arriva a braccetto del sindaco Gaetano Manfredi. Di cui dopo tesserà pubbliche lodi. È la foto del ...ilmattino

Serie B Femminile: Freedom FC vuole continuare la striscia positiva, al “Paschiero” Arriva il Ravenna - compagini come Lazio e Brescia prima dello stop per le Nazionali. “Mi aspetto una gara difficile, perché il Ravenna è sì in fondo alla classifica ma, nelle ultime gare, dopo aver aggiunto qualche ...ideawebtv

“stop al supermercato, facciamoci un parco”. Via Mariti, presidio davanti al cantiere - Firenze, 16 marzo 2024 – “stop al supermercato Esselunga in via Mariti, al suo posto realizziamo un parco pubblico intitolato alle vittime del cantiere”. Questa la richiesta che Arriva dall'Assemblea ...lanazione