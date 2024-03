Arriva la ’Coppi e Bartali’

(Di domenica 17 marzo 2024) È stata presentata la quarta e penultima tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali di ciclismo, che, venerdì 22 marzo, verrà ospitata dal Comune di Brisighella. Dopo la tappa inaugurale di Pesaro di martedì e le due tappe tra Riccione e Sogliano sul Rubicone, la carovana arriverà a Brisighella per una gara articolata su due circuiti. Il primo, che sarà affrontato per tre volte, misura 36,9 km ed è caratterizzato dalla salita del Monticino, affrontata immediatamente dopo il passaggio sulla linea del traguardo posto nella centralissima Piazza Marconi a Brisighella. Questa può essere considerata una piccola anticipazione del Tour de France, che vedrà la seconda tappa transitare proprio su questa salita. Al termine del terzo giro, quando mancheranno 41,2 chilometri al traguardo, i ciclisti dovranno percorrere due giri del circuito più breve che presenta sempre la stessa salita ...

