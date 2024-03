Arrampicata | Coppa Europa | gli azzurri della Speed protagonisti in Polonia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 17 marzo 2024) Parte col botto per l’Italia la stagione agonisticaspecialitàdi. All’Arena Widowiskowo di Lublin, in, i podi disi tingono di tricolore: Gian Luca Zodda conquista l’oro e condivide il podio col compagno di squadra Luca Robbiati, battuto in un derby nella run finale e medaglia d’argento. Bronzo per il polacco Marcin Dzienski. Ludovico Fossali si ferma invece agli ottavi, dove è costretto a cedere il passo all’austriaco Kevin Amon. L’altro azzurro Alessandro Boulos rimane invece fuori dalla fase finale, piazzandosi 23esimo. Tra le donne Beatrice Colli, che già dalle qualifiche aveva fatto registrare tempi notevoli, ha conquistato l’argento dietro la tedesca Frankiska Ritter, precedendo la detentrice del record del mondo Aleksandra Miroslaw. ...