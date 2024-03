Marisa Laurito , l’attrice comica napoletana resa nota al grande pubblico dalle trasmissioni di Renzo Arbore, torna a far ridere come nei gloriosi anni ’80. Per chi la ricorda ai tempi di “Quelli ... (secoloditalia)

Cirò Marina (Crotone), 7 marzo 2024 – Un vino contro la violenza sulle donne . “Lo abbiamo chiama to Korale , lo abbiamo prodotto qui in Calabria, è un Igt rosso corposo. Mette insieme vitigni ... (quotidiano)

Arisa sul palco coi Club Dogo: il look bicolore con corsetto e camicia dal maxi colletto - Arisa si è esibita a sorpresa coi Club Dogo, durante il concerto milanese del gruppo. Look black&white per la cantante, con preziosi e iconici gioielli.fanpage

Amici 23, anticipazioni cast del prime time: Alessio Cavaliere entra nel corpo di ballo - L'allievo di Raimondo Todaro nella scorsa edizione è un nuovo professionista: ad annunciarlo è stato il padre su Instagram ...it.blastingnews

Italia: Bartolo Iossa va in semifinale a "The Voice Senior" - Il canosino Bartolo Iossa(76 anni) passa in semifinale al termine della quinta puntata del talent show 'The Voice Senior', andata in onda ieri sera su Rai 1. 'Ogni concorrente ha donato la sua storia ...informazione