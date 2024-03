ArezzoWave lancia BigMama alla conquista di Los Angeles

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 17 marzo 2024)in Los. Oggi e domani la FondazioneItalia porterà l’energia musicale italiana di 4 artisti emergenti, ma di qualità nella metropoli del sud della California in occasione del prestigioso MuseXpo di Burbank. Oggi si esibiranno i Piqued Jacks che rappresentavano nel 2023 San Marino all’Eurovision e che hanno vinto Arezzo Wave nel 2016. Domani vedrà invece protagonisti la talentuosa pianista toscana Frida Bollani Magoni, figlia di Stefano Bollani e Petra Magoni, il producer Fudasca e la rapper, all’anagrafe Marianna Mammone da Avellino, che il pubblico ha scoperto all’ultimo Sanremo con il brano ’La rabbia non ti basta’ contro il bullismo. Marianna, se l’aspettava tutto questo successo? "Ho lavorato molto per cercare di averlo. Quel che non si vede e che viene effettuato nel ...