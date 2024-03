Arezzo | ragazza di 16 anni accoltellata da una coetanea in pieno centro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 17 marzo 2024), 17 marzo 2024 – Minorennedurante una lite tra ragazze giovanissime neldi. E’ accaduto oggi pomeriggio, intorno alle 17.30 in Corso Italia, durante la tipica passeggiata domenicale, tra centinaia di passanti. Stando alle prime ricostruzioni due 16enni, una italiana e una sudamericana, avrebbero litigato per futili motivi e ad un certo punto una ha tirato fuori un coltello e ha colpito l'altra. Allertato dai presenti il 118, la ragazzina è stata portata in codice giallo in ospedale. Le forze dell'ordine indagano, anche attraverso la visione delle telecamere, per ricostruire la vicenda.