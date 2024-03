Area 51 sarà dedicata a lei | Offriva a tutti un’occasione per svoltare e riscattarsi

(Di domenica 17 marzo 2024) “51“ ricorderà per sempre Enza, il punto di riferimento del Sert. L’officina della solidarietà di viale Lombardiaintitolata a Vincenza Magro. Così hanno deciso i ragazzi dell’associazione di promozione sociale onlus il cui primo obiettivo è combattere la droga. Il loro modo per rendere perenne il ricordo di chi ha concretamente contribuito a far cambiare strada a molti “ragazzi fuori“. "Molti di noi sono stati seguiti o erano seguiti da Enza – raccontano i volontari –. Non sappiamo se le dedicheranno una via o una piazza, lo meriterebbe. Noi le faremo preparare una targa e51intitolata a lei". Un viaggio quello di51 che parte da lontano: nel 2017 l’officina meccanica dove lavorano alcuni ragazzi recuperati dalla strada venne chiusa causa sfratto. Molti di loro erano e ...

